Acquisto a sorpresa per la EF-Drapac: ingaggiato lo svedese Magnusson

Lo si era visto nel 2014 in Italia con la Vini Fantini-Nippo, mentre nell’ultimo triennio ha gareggiato in patria. Il 2018 sarà l’anno della svolta di Kim Magnusson: il campione nazionale svedese ha infatti siglato un contratto biennale con la EF-Drapac, nota attualmente come Cannondale-Drapac. Il venticinquenne è reduce dall’esperienza in maglia Team Tre Breg-Postnord.

Il figlio di Glenn, vincitore di due tappe al Giro d’Italia a fine anni ’90, dichiara: «Passare nel World Tour è il momento più importante della mia carriera. Nelle ultime stagioni ho lavorato molto con Thomas Löfvist che mi ha aiutato nella crescita. Credo che sia il momento giusto per correre tra i grandi e farlo in una squadra che avrà un’azienda svedese come EF Education First come main sponsor mi motiva molto. Nella prossima stagione vorrò imparare molto dallo staff e dai miei compagni più esperti. Non vedo l’ora di rendermi utile, soprattutto nelle prove vallonate e nelle corse a tappe».