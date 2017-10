Europei Ciclocross, dieci gli italiani convocati per le prove di Tabor

Nella giornata di domenica 5 novembre a Tabor, in Repubblica Ceca, si terranno le gare valide per i Campionati europei di Ciclocross. L’Italia, che vanta il titolo femminile under 23 conquistato un anno fa da Chiara Teocchi a Pontchâteau, in Francia, porterà dieci atleti suddivisi nelle cinque categorie. Questi i convocati selezionati dal commissario tecnico Fausto Scotti:

Élite uomini: Gioele Bertolini (Esercito)

Élite donne: Alice Maria Arzuffi (Fiamme Oro), Eva Lechner (Esercito)

Under 23 uomini: Jakob Dorigoni (Selle Italia Guerciotti), Antonio Folcarelli (Race Mountain Folcarelli)

Under 23 donne: Sara Casasola (Trentino Cross), Silvia Persico (Valcar PBM), Chiara Teocchi (Bianchi Countervail)

Juniores uomini: Federico Ceolin (Team Velociraptors), Filippo Fontana (Trentino Cross)