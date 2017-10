L’irlandese Martyn Irvine si ritira e diventa ds dell’Aqua Blue Sport

Dopo un anno in maglia Aqua Blue Sport, Martyn Irvine annuncia il ritiro. Il trentaduenne dell’Ulster, dopo una ottima carriera su pista culminata con l’oro mondiale nello scratch nel 2013, aveva già messo piede a terra al termine del 2015, venendo però allettato dall’opportunità di gareggiare per una formazione Professional irlandese.

Ora l’atleta irlandese ha deciso definitivamente di fermarsi; resterà tuttavia in organico alla squadra come direttore sportivo. Queste le sue parole: «Voglio ringraziare la Aqua Blue Sport e in modo particolare il fondatore Rick Delaney per questa opportunità. Ho deciso di tornare in gara quest’anno ma quando mi sono rotto il bacino ho fatto la scelta di fermarmi, perché gli infortuni sono ormai troppi. Sarà una grande sfida essere un dirigente del team e non vedo l’ora di iniziare il 2018».