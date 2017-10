Ultimo acquisto per la Fortuneo: arriva il danese Michael Carbel

La campagna acquisti della Fortuneo-Oscaro si completa con un promettente corridore danese. Dopo una stagione in maglia Virtu Cycling, Michael Carbel torna tra i professionisti siglando un contratto biennale. Velocista, lo scandinavo ha vinto quest’anno il campionato nazionale under 23 e si è classificato terzo nella prova in linea under 23 al Campionato del Mondo di Bergen.

Il ventiduenne ha dichiarato: «Sono molto felice di raggiungere questa squadra. Conosco bene McLay che mi ha dato ottime referenze sul gruppo. Giungere in un team straniero può presentare complicanze ma credo che tutto andrà per il meglio. Non vedo l’ora che inizi il 2018».

Il direttore sportivo Sébastien Hinault aggiunge: «Michael Carbel è un giovane e promettente sprinter. Ingaggiarlo è stato un di più rispetto a quanto ci eravamo prefissati, ma siamo molto felici di averlo scelto. La rosa 2018 promette molto, con un parco di atleti vario e con ambizioni elevate».

Questo il roster della formazione bretone: Warren Barguil, Franck Bonnamour, Maxime Bouet, Michael Carbel, Maxime Daniel, Anthony Delaplace, Brice Feillu, Armindo Fonseca, Arnaud Gerard, Elie Gesbert, Romain Hardy, Benoît Jarrier, Kevin Ledanois, Sindre Lunke, Jérémy Maison, Amael Moinard, Pierre-Luc Périchon, Laurent Pichon, Clément Russo, Florian Vachon e Bram Welten.