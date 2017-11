Ciclomercato: Dahlheim alla Holowesko, Bogdanovics alla Amore&Vita

Primo acquisto per la Holowesko-Citadel, formazione statunitense che, nel 2018, militerà nella categoria Professional. La compagine di proprietà di George Hincapie ha messo sotto contratto Andrew Dahlheim, ventinovenne texano visto dal 2011 al 2013 in maglia Bissell e poi protagonista nel calendario locale a stelle e strisce. La formazione ha anche annunciato l’arrivo come responsabile sportivo di Bobby Julich e come direttore sportivo di Radisa Cubric.

Terzo acquisto invece per la Amore&Vita-Selle SMP. La squadra Continental di matrice italiana ma di licenza albanese ha annunciato l’approdo per la prossima stagione di Maris Bogdanovics. Il venticinquenne lettone è nome di livello per quanto riguarda le corse minori: per lo sprinter in stagione una vittoria al Baltic Chain Tour e una al Tour of China II.