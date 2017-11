Definito il roster della UAE Team Emirates: 25 i corridori in rosa nel 2018

1 Minuti per leggerlo

Nei giorni scorsi la UAE Team Emirates ha effettuato a Lugano il primo raduno prestagionale, nel quale i corridori hanno avuto il primo contatto in vista dell’annata agonistica 2018. È stato inoltre definito il roster, composto da venticinque atleti: non hanno ricevuto una proposta di rinnovo e sono attualmente in cerca di una nuova sistemazione Przemyslaw Niemiec e Federico Zurlo.

Questa la rosa per il 2018: Anass Ait el Abdia, Fabio Aru, Darwin Atapuma, Matteo Bono, Sven Erik Bystrøm, Simone Consonni, Valerio Conti, Alberto Rui Costa, Kristijan Durasek, Roberto Ferrari, Filippo Ganna, Alexander Kristoff, Vegard Stake Laengen, Marco Marcato, Daniel Martin, Yousif Mirza, Manuele Mori, Simone Petilli, Jan Polanc, Edward Ravasi, Aleksandr Riabushenko, Rory Sutherland, Ben Swift, Oliviero Troia, Diego Ulissi.

Cambiamenti inoltre anche nello staff tecnico. Lascia la squadra il direttore sportivo Orlando Maini, confermati invece Marco Marzano, Simone Pedrazzini, Daniele Righi, Mario Scirea e Bruno Vicino. Tornano in ammiraglia, dopo esperienze rispettivamente alla Quick Step Floors e alla Bahrain Merida, Joxean Matxin e Philippe Mauduit mentre Paolo Tiralongo occupa il ruolo di assistente direttore sportivo.