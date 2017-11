Cinque conferme e un nuovo acquisto per la Conceria Zabri Fanini Guerciotti

1 Minuti per leggerlo

Inizia il proprio mercato la Conceria Zabri Fanini Guerciotti. La formazione femminile ha comunicato il rinnovo di contratto con cinque atlete presenti nella rosa 2017. Si sono guadagnate il prolungamento Carmela Cipriani, Manuela De Iuliis, Daniela Magnetto Allietta, Marzia Salton Basei e Isabella Strizzi.

La compagine lucchese ha ufficializzato l’identità del primo acquisto. Si tratta di Claudia Meucci, diciottenne fiorentina proveniente dalla Valler Bike Castelfiorentino. Queste le sue parole: «Quando si è presentata l’occasione di potermi confrontare con le più grandi atlete a livello mondiale non ho potuto dire di no. Da un punto di vista tecnico devo ancora capire quale sia il percorso che più si adatta al mio modo di correre, ma se dovessi sbilanciarmi direi che sono una scalatrice, o comunque una che ha la salita nel cuore. Di sicuro cercherò quanto prima di calarmi nel miglior modo possibile in questo nuovo mondo».

Nel corso delle prossime settimane sarà svelata l’intera composizione del roster, che comprenderà fra le dieci e le dodici atlete.