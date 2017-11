Movistar Team, nel 2018 in organico 35 corridori tra uomini e donne

2 Minuti per leggerlo

Il Movistar Team ha completato l’organico delle sue squadre per la stagionale 2018. La formazione maschile sarà composta da 25 elementi, tre in meno rispetto a quest’anno: l’ultima conferma è quella del colombiano Dayer Quintana, fratello di Nairo, che ha rinnovato il suo contratto. Quintana è da quattro anni membro del team spagnolo ed in carriera ha vinto il tappone del Kitzbüheler Horn al Giro d’Austria 2014 e la classifica generale al Tour de San Luis 2016.

L’organico completo: Andrey Amador, Winner Anacona, Jorge Arcas, Carlos Barbero, Daniele Bennati, Carlos Betancur, Nuno Bico, Richard Carapaz, Hector Carretero, Jaime Castrillo, Victor De la Parte, Imanol Erviti, Rubén Fernández, Mikel Landa, Nelson Oliveira, Antonio Pedrero, Dayer Quintana, Nairo Quintana, José Rojas, Jaime Rosón, Eduardo Sepúlveda, Marc Soler, Jasha Sütterlin, Rafael Valls, Alejandro Valverde

La neonata formazione femminile invece potrà contare anche sulla 25enne spagnola Gloria Rodríguez, atleta proveniente dalla Lointek e che completa l’organico a quota 10 cicliste. La Rodríguez vanta qualche buon risultato in patria: quest’anno ha vinto una prova del Torneo Euskaldun e ha chiuso terza alla Volta a Valencia.

L’organico completo: Aude Biannic, Mavi García, Alicia González, Malgorzata Jasinska, Lorena Llamas, Eider Merino, Rachel Neyland, Lourdes Oyarbide, Gloria Rodríguez, Alba Teruel