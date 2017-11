Vuelta a Venezuela, Angel Pulgar beffa Miguel Ubeto nella sesta tappa

1 Minuti per leggerlo

Il 28enne venezuelano Angel Pulgar ha vinto ieri allo sprint la sesta tappa della Vuelta a Venezuela: il successo arriva dopo che Pulgar aveva già ottenuto un secondo posto nella frazione con arrivo a Barquisimeto. La volata sul traguardo di Altagracia de Orituco è stata caratterizzata da un accesso duello tra Miguel Ubeto e Xavier Quevedo: il 41enne ex Androni e Lampre ha esultato sulla linea, ma non si è accordo del perfetto colpo di reni di Angel Pulgar che dall’altro lato ha beffato tutti. Secondo posto appunto per Ubeto, terzo Quevedo poi Gomez e Linares a completare la top5 di giornata.

Ancora una volta resta tutto uguale in classifica generale dove Yonathan Monsalve ha 27″ di vantaggio su Manuel Medina e 41″ su Carlos Torres, i più immediati inseguitori. Sembra difficile che possano accadere stravolgimenti importanti anche nella settima tappa in programma stasera: da Guanape a Cantaura saranno 210.8 chilometri prevalentemente pianeggianti.