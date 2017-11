Cambio di colore per la EF-Drapac: dal verde al biancorosa

1 Minuti per leggerlo

Importante cambio di look per la EF Education First-Drapac p/b Cannondale, ovvero sia il proseguimento dell’attuale Cannondale-Drapac. La compagine statunitense, dopo tre stagioni in cui il colore verde, talvolta accompagnato dal nero, era dominante, adotta una colorazione radicalmente diversa.

La squadra di Jonathan Vaughters sarà colorata di rosa nella parte alta del tronco e di bianco dal petto in giù. Il colore rosa è quello caratteristico del nuovo main sponsor e sarà presente anche sui caschi degli atleti. I bordi delle maniche e dei pantaloncini, il colletto e i calzini rimangono nella abituale tonalità verde con inserimenti a tema argyle mentre i pantaloncini, fatta salva l’estremità, saranno neri.