Coppa del Mondo su Pista, Bertazzo è terzo nella corsa a punti

Subito un podio per l’Italia nella giornata inaugurale della prima tappa della Coppa del Mondo sul pista di Pruszkow, in Polonia. Lo ha conquistato Liam Bertazzo, giunto terzo nella Corsa a Punti. Il padovano ha ottenuto 21 punti, alle spalle del kazako Nikita Panassenko, vincitore con 42 punti e unico a guadagnare un giro, e del greco Christos Volikakis, secondo a 27 punti.

Niente soddisfazioni tra le donne. Nella Corsa a Punti femminile tre atlete sono state capaci di guadagnare il giro, e si sono così spartiti il podio: oro per la belga Lotte Kopecky con 25 punti, argento per per l’ucraina Hanan Solovey con 23 e bronzo per la francese Coralie Démay con 20. Ottavo posto con 9 punti per Maria Giulia Confalonieri.

Nello Scratch femminile vittoria per la russa Mariia Averina, capace di guadagnare il giro assieme alla polacca Justyna Kaczkowska, la lituana Olivija Baleisyte e la britannica Neah Evans. Sesta l’azzurra Rachele Barbieri, dietro alla belga Jolien D’Hoore.