Il Team Dimension Data presenta la divisa 2018: tanto spazio al verde

Un’altra formazione si aggiunge alla lista, per ora ancora breve, di coloro che hanno presentato la tenuta da gara utilizzata nella stagione 2018. Si tratta del Team Dimension Data, che ha svelato, utilizzando come modello il leader del gruppo Mark Cavendish, le novità nel completo per l’annata ventura.

Il cambio principale è quello del colore predominante: dal nero-bianco si passa infatti al verde-bianco. Questa scelta permetterà di rendere ben più immediato il riconoscimento degli atleti del team sudafricano in gruppo. Rimane di colore nero invece la banda laterale della maglia. Sulla schiena sarà ancor più riconoscibile il logo di Qhubeka, la fondazione che il sodalizio sudafricano ha creato al fine di promuovere la bicicletta nel continente africano.