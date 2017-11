Vuelta a Venezuela, nella settima tappa García supera Quevedo

Si è risolta con una volata la Guanape-Cantaura di 210.8 km, settima tappa della Vuelta a Venezuela. A prevalere è stato Arthur García: il trentatreenne ha avuto la meglio su Xavier Quevedo, Leonel Quintero, Miguel Armando Ubeto, Manuel Eduardo Medina, Carlos Linares, Luis Gómez, Luis Enrique Díaz, Andersón Paredes e Clever Martínez.

In classifica qualcosa è cambiato, dato che la maglia gialla Yonathan Monsalve ha perso 5″. L’ex Androni e Wilier è al centro di un caso in quanto potrebbe essere costretto a ritirarsi prima della fine di domenica: il motivo risiede nella richiesta fatta dal team per cui è tesserato, il Qinghai Tianyoude, che lo vorrebbe al via del Tour of Fuzhou che scatta mercoledì prossimo in Cina. Il ventottenne ora comanda con 25″ su Medina e 39″ su Carlos Torres.