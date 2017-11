La maglia la scelgono i tifosi, e la WaowDeals Cycling Team correrà in verde

La WaowDeals Cycling Team, la nuova denominazione della squadra in cui milita la fuoriclasse olandese Marianne Vos, ha fatto scegliere ai propri tifosi la maglia che le atlete indosseranno in gara nella stagione 2018. Circa 3000 i voti e ad uscire vincitrice è stata la divisa dove è il verde il colore dominante, mentre per tutte e tre le opzioni in ballo i pantaloncini erano di colore. A realizzare la divisa sarà il nuovo marchio La Vos di proprietà della straordinaria ciclista olandese.

Qui di seguito vi proponiamo quelli che erano i tre modelli del sondaggio online proposto ai tifosi: