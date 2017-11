Tutto confermato: il Giro d’Italia 2018 verrà svelato il 29 novembre

Come vociferato nelle scorse settimane, bisognerà attendere il 29 novembre per la presentazione del percorso del Giro d’Italia 2018. Il tracciato dell’edizione 101 della Corsa Rosa verrà infatti ufficialmente annunciato mercoledì 29 novembre; l’evento si terrà presso gli studi Rai di Via Mecenate, a Milano, nella location che abitualmente ospita la trasmissione di Rai 1 “Che tempo che fa”. Dopo alcuni anni di “buio” televisivo, l’appuntamento tornerà a essere mostrato in diretta sugli schermi di Rai 2, dalle 17 alle 18.

Ricordiamo che è già ufficiale la tre giorni inaugurale della prova, con la storica partenza da Gerusalemme con una cronometro individuale di 10.1 km, cui seguiranno, sempre in Israele, la Haifa-Tel Aviv di 167 km e la Be’er Sheva-Eilat di 226 km.