Tour of Fuzhou 2017

Nonostante la classificazione della corsa nel calendario internazionale, nella startlist di questo Tour of Fuzhou non ci sarà alcuna squadra World Tour o Professional: al via avremo complessivamente 22 squadre, 18 formazioni Continental e 4 selezioni nazionali, un po’ poco per una gare 2.1. In assenza degli iraniani che hanno dominato le ultime edizioni, i favori del pronostico si spostano sul Sudamerica: Yonathan Monsalve stava vincendo la Vuelta a Venezuela e si è dovuto ritirare per volare qui in Cina, i colombiani Francisco Colorado, Edwin Parra, Vladimir Lopez e Mauricio Ortega sono tutti nomi interessanti.

Da seguire ci sono anche gli ucraini della Kolss (Kulyk e Polivoda) come pure i bielorussi del Minsk Cycling Club (Bazhkou e Muzychkin), come pure King Lok Cheung di Hong Kong, l’eritreo Zemenfes Selemun ed i giovani autraliani Jai Hindley e Samuel Jenner. Due italiani in gara: nella RTS-Monton Racing Team ci sarà Paolo Lunardon, nella Qinghai Tianyoude spazio invece a Daniele Colli; entrambe andranno a caccia di buoni risultati in volata.