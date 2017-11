Una donna alla guida di un team maschile: Iris Slappendel sarà ds della Delta Rotterdam

Una nuova e interessante sfida attende l’ex ciclista olandese Iris Slappendel per la prossima stagione: la 32enne, campionessa nazionale su strada nel 2014, sarà infatti la prima donna del suo paese a mettersi alla guida di una formazione maschile. Nel 2018 Iris Slappendel coprirà infatti il ruolo di direttore sportivo alla Delta Cycling Rotterdam, una storica formazione Continental olandese (in passato conosciuta Van Vliet o De Rijke) che nel corso degli anni ha lanciato numerosi talenti.

Terminata la carriera agonistica nel 2016, Iris Slappendel si è formata come tecnico anche grazie alle borse di studio messe a disposizione dall’UCI per avvicinare le donne a questo ruolo. A livello mondiale, tuttavia, questo non è il primo caso di cui si abbia memoria: dal 2014, infatti, Rachel Heal si divide tra il team maschile e quello femminile della Unitedhealthcare, in Italia invece c’è stata Maria Colomba Santarsiere che per alcune stagioni ha diretto la Meridiana-Kamen.