La Vuelta a España 2018 sarà presentata il 13 gennaio

Bisognerà aspettare il prossimo mese di gennaio per conoscere nel dettaglio il percorso della Vuelta a España 2018: la presentazione della grande corsa a tappe spagnola si terrà infatti sabato 13 gennaio nella città marittima di Estepona, in provincia di Málaga. Il 25 agosto proprio da Málaga prenderà il via la corsa con una cronometro individuale di 10 chilometri e la gara resterà nelle vicinanze anche i due giorni successivi.

Dalle indiscrezioni che sono circolate nelle ultime settimane, si profila un altro percorso ricco di arrivi in salita: possibili traguardi in quota sono quelli de La Camperona, La Covatilla, Lagos de Covadonga e l’inedito Monte Oiz nei Paesi Baschi.