Team Up, al Tour of the Alps un premio per ricordare Michele Scarponi

Il Tour of the Alps è e sarà sempre legato al nome di Michele Scarponi: lo sfortunato corridore marchigiano ha conquistato proprio nella gara a tappe italo-austriaco il suo ultimo successo in carriera lo scorso 17 aprile, pochi giorni prima di morire tragicamente in allenamento.

Il comitato organizzatore del Tour of the Alps, guidato dal presidente del GS Alto Garda Giacomo Santini e dal direttore generale Maurizio Evangelista, ha quindi deciso di istituire un premio denominato Team Up proprio in memoria di Michele Scarponi: con il consenso della famiglia di Scarponi ed in collaborazione con l’ACCPI (l’associazione dei corridori professionisti italiani) ogni giorno salirà sul palco la squadra protagonista del migliore impegno corale per consegnare un piccolo contributo del Tour of the Alps ad un’associazione di volontariato attiva nella città di partenza della tappa.