Tour of Fuzhou, prima tappa all’ucraino Mykhaylo Kononeko

Nella prima tappa del Tour of Fuzhou prevalgono i giochi tattici e così, nonostante l’arrivo fosse posto in cima ad una salita, il nome del vincitore di giornata è stato deciso da una sprint di otto corridori. A prevalere sugli altri fuggitivi è stato Mykhaylo Kononenko della Kolss, 30enne ucraino che è reduce dal quinto posto finale al Tour of Hainan: alle sue spalle si sono piazzati nell’ordine il bielorusso Stanislau Bazhkou (Minsk), l’australiano Drew Morey (Terengganu), l’ucraino Andriy Vasylyuk (Kolss), Ka Hoo Fung (Hong Kong), il giovane talento Jai Hindley (Mitchelton), il colombiano Francisco Colorado (Ningxia) e un altro ucraino, Anatoliy Budyak (ISD-Jorbi) che è stato classificato a 6″ di distanza; distacchi dal mezzo minuto in su per tutti gli altri. Domani a Donghu VR Town si correrà la seconda tappa, un circuito favorevole ai velocisti.