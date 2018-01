Parità dei sessi, premi uguali per uomini e donne in Australia e Belgio

Negli ultimi giorni sono arrivate notizie importanti per quando riguarda il ciclismo femminile. La prima è giunta dall’Australia dove il governo dello stato South Australia ha deciso di intervenire in prima persona per pareggiare la differenza di premi tra il Tour Down Under ed il Santos Women’s Tour: la corsa australiana si aggiunge quindi alle poche altre che avevano già adotta la parità di genere per i premi di gara. Subito dopo ha adottato questa linea di pensiero per la prima volta anche la Federazione del Belgio per quanto riguarda i bonus per gli atleti in vista dei prossimi Campionati del Mondo di Ciclocross che si disputeranno a Valkenburg in Olanda il 3 e 4 febbraio prossimi.