La campionessa ucraina Evgeniya Vysotska torna alla Michela Fanini

La 42enne ucraina Evgeniya Vysotska, campionessa nazionale in carica sia su strada che a cronometro, torna alla Michela Fanini per la stagione 2018. In carriera la Vysotska ha già corso con la formazione di Brunello Fanini nelle stagioni 2013 e 2014 ottenendo importanti top10 sia al Giro Rosa che al Giro della Toscana grazie alle sue qualità da scalatrice; l’anno scorso Evgeniya Vysotska ha militato nella Conceria Zabri e, oltre ai due titoli nazionali, vanta un ottavo posto nella frazione più impegnativa del Giro. «Siamo contenti di riavere la ragazza con noi – ha sottolineato il presidente Brunello Fanini – si tratta di una atleta di indubbio valore e di una persona molto seria».