Volta ao Alentejo, la crono parla spagnolo con Veloso. Mendonça nuovo leader

Vittoria spagnola nel secondo appuntamento giornaliero con la Volta ao Alentejo. Merito di uno dei vecchietti del panorama Continental lusitano, ossia Gustavo César Veloso. Il trentottenne galiziano della W52-FC Porto ha impiegato 13’29” per completare gli 8200 metri del percorso della cronometro individuale di Castelo de Vide.

Ampio il margine della concorrenza, con il portoghese José Fernandes (W52-FC Porto) e lo spagnolo Óscar Rodríguez (Euskadi Basque Country-Murias) lontani 8″. Gap di 11″ per il russo Dmitry Strakhov (Lokosphinx), di 13″ per il portoghese Luis Mendonça (Aviludo-Louletano) e lo spagnolo Alejandro Marque (Sporting-Tavira) e di 15″ per il portoghese Rafael Reis (Caja Rural-Seguros RGA).

Classifica generale ovviamente rivoluzionata, con il leader uscente Mark Downey (Team Wiggins) sceso al terzo posto a 13″ dalla nuova maglia gialla. Che viene indossata da Luis Mendonça, con il portoghese Ricardo Mestre (W52-FC Porto) primo inseguitore a 8″. Decima posizione in graduatoria a 2’31” per l’unico italiano in gara, il veneto Nicola Toffali (Sporting-Tavira). Domani ultima tappa con la Castelo de Vide-Évora di 151.3 km che dovrebbe premiare le ruote veloci.