Coppa delle Nazioni under 23, i convocati per la Gent-Wevelgem Kattekoers

Secondo appuntamento stagionale, il primo in territorio europeo, per la Coppa delle Nazioni under 23. Domenica in Belgio è in programma la Gent-Wevelgem Kattekoers, prova di 187.5 km con sei côte da affrontare. A caratterizzare il tracciato è il mitico Kemmelberg, da affrontare due volte di cui l’ultima a 18 km dal traguardo.

Il commissario tecnico Marino Amadori ha selezionato i sei atleti che saranno impiegati. Si tratta di Edoardo Affini (SEG Racing Academy), Mattia Bais (Cycling Team Friuli), Gregorio Ferri (Zalf Euromobil Désirée Fior), Tommaso Fiaschi (Mastromarco Sensi Fc Nibali), Giovanni Lonardi (Zalf Euromobil Désirée Fior) e Moreno Marchetti (Petroli Firenze Hopplà Maserati).