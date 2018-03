Presentato il Giro Rosa 2018: oltre allo Zoncolan anche una cronoscalata

Il percorso del Giro Rosa 2018 è stato presentato per intero oggi alla Villa Reale di Monza. Come era già stato annunciato in precedenza, la corsa scatterà da Verbania con una cronometro a squadre e si concluderà in Friuli con l’arrivo in salita sul Monte Zoncolan al penultimo giorno: nel mezzo sono state confermate quasi tutte le indiscrezioni che erano uscite, compresa la presenza di una cronoscalata lunga ben 15 chilometri a Campo Moro in Valtellina. Sempre in Valtellina attenzione anche alla dura frazione con arrivo a Gerola Alta ma sono diverse le tappe con trabocchetti o insidie varie.

Le tappe:

1a tappa: Verbania-Verbania (Cronosquadre, 15.5 km)

2a tappa: Ovada-Ovada (120.4 km)

3a tappa: Corbetta-Corbetta (132 km)

4a tappa: Piacenza-Piacenza (109 km)

5a tappa: Omegna-Omegna (117.7 km)

6a tappa: Sovico-Gerola Alta (114.1 km)

7a tappa: Lanzada-Alpe Gera di Campo Moro (Cronoscalata, 15 km)

8a tappa: San Giorgio di Perlena-Breganze (121.6 km)

9a tappa: Tricesimo-Monte Zoncolan (104.7 km)

10a tappa: Cividale del Friuli-Cividale del Friuli (120.3 km)