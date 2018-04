Prima stagionale per Fortin: al Gp Adria Mobil battuto un bel Venchiarutti

Con quella disputatasi oggi sono quattro le edizioni del Gp Adria Mobil andate in scena. E in ben tre occasioni, compresa quella odierna, ad imporsi sono stati corridori italiani. E come accaduto nel 2015, a imporsi nei 183.8 km di Novo Mesto è Filippo Fortin: il padovano di Pernumia, dopo la piazza d’onore della Popolarissima, coglie così la prima affermazione del 2018, confermandosi come uno dei migliori elementi del panorama Continental.

L’alfiere del Team Felbermayr-Simplon Wels ha avuto la meglio su un promettente giovane azzurro come Nicola Venchiarutti, diciannovenne del Cycling Team Friuli e mai così competitivo a livello internazionale. Il podio viene completato dall’esperto ceco Jiri Polnicky (Elkov-Author).

In top 10 diversi altri elementi italiani. Quarto Paolo Totò (Sangemini-MG.KVis), quinto Enrico Logica (Biesse Carrera Gavardo), sesto Davide Gaburro (Amore&Vita-Prodir), quindi lo sloveno Ziga Groselj (Adria Mobil), l’argentino Nicolas Tivani (Trevigiani Phonix-Hemus 1896), l’altro azzurro Alessandro Pessot (Cycling Team Friuli) e il colombiano Jonathan Cañaveral (Bicicletas Strongman).