Healthy Ageing Tour, prima vittoria in maglia iridata per Chantal Blaak

La prima vittoria dell’olandese Chantal Blaak con la maglia iridata di campionessa del mondo è arrivata questo pomeriggio a Winsum nella quarta tappa del Healthy Ageing Tour: la 28enne della Boels-Dolmans era stata seconda a Cittiglio, quarta alla Strade Bianche e quinta al Fiandre, senza mai riuscire ad issarsi sul gradino più alto del podio.

La tappa di oggi, la penultima della gara a tappe olandese, è stata caratterizzata da una grande selezione per via del vento fin dai primissimi chilometri di gara: a prendere il largo è stato un gruppo di 13 atlete in cui figuravano quasi tutte le migliori in classifica (assenti solo Brennauer e Barnes della top10) oltre alla nostra Barbara Guarischi.

Nel finale dal gruppo di testa si sono sganciate cinque atlete che si sono giocate il successo: Chantal Blaak si è mossa in maniera intelligente e con grande tempismo per superare negli ultimi metri Kirsten Wild, terza posizione per Monique Van de Ree, quarta la leader della generale Amy Pieters mentre quindi leggermente staccata ha chiuso la tedesca Mieke Kröger. A 15″ Anna Van der Breggen ha vinto la volata delle inseguitrici davanti a Barbara Guarischi.

In classifica generale prosegue il dominio della Boels-Dolmans che ormai non può farsi sfuggire il successo finale: Amy Pieters guida davanti alle compagne Chantal Blaak, Anna Van der Breggen e Christine Majerus, la prima rivale è Kirsten Wild a più di un minuto e mezzo.