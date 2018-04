Giro dell’Appennino 2018

Il ritrovo di partenza sarà posto a Serravalle Scrivia ed i primi 70 chilometri di corsa saranno tutti in provincia di Alessandria nel basso Piemonte: l’ingresso in Liguria avverrà attraverso la prima salita di giornata, il Passo della Castagnola, che poi sarà seguita dal primo passaggio sul Passo dei Giovi. Al chilometro 88 la corsa transiterà per Pontedecimo, storica sede dell’organizzazione del Giro dell’Appennino e da lì punterà verso la terza e la quarta salita di giornata, prima la Crocetta d’Orero e poi ancora il Passo dei Giovi.

A quel punto inizierà la fase cruciale della corsa: al chilometro 129 i corridori imboccheranno la mitica salita del Passo della Bocchetta, stavolta affrontata dal versante tradizionale che misura 8.2 chilometri con una pendenza media del 7.7% ed una massima del 19%; il record è sempre quello fatto registrare nel 2003 da Gilberto Simoni, 21’54”. La discesa verso Voltaggio porterà i corridori ai piedi della salita del Passo della Castagnola che però verrà affrontata con una nuova variante più impegnativa: i primi 3.5 chilometri di ascesa sono invariati, poi si svolterà verso Fraconalto per affrontare un paio di chilometro con pendenza media superiore all’8%. L’ultima salita sarà ancora una volta il più tenero Passo dei Giovi: dal gpm mancheranno 30 chilometri esatti di pianura e discesa in cui lo scenario di corsa potrebbe cambiare: in caso di volata, attenzione agli ultimi 500 metri con pendenza al 4%.

Per quanto riguarda i favoriti, in prima fila ci sono le quattro Professional italiane che puntano finalmente ad interrompere il lungo collettivo digiuno di successi nelle gare di casa: l’ultimo era stato Sonny Colbrelli in maglia Bardiani alla Tre Valli Varesine nel settembre 2016. Molte attenzioni sono rivolte su Damiano Cunego che tra un paio di mesi chiuderà la sua carriera: il veronese ha già vinto due volte il Giro dell’Appennino ed un’altra volta è stato terzo, al Tour of the Alps ha messo in mostra una condizione fisica abbastanza buona e vuole provare a salutare i propri tifosi in grande stile. Ma la Nippo-Vini Fantini non avrà solo la carta Cunego: ci saranno infatti anche Bagioli, Canola e Santaromita.

L’Androni-Sidermec, con Sosa ko dopo la caduta in Trentino, risponde con Francesco Gavazzi, Fausto Masnada ed Andrea Vendrame; la Bardiani-CSF invece punta forse su un Giulio Ciccone apparso brillantissimo al Tour of the Alps e finalmente pienamente ristabilito dopo tanti problemi fisici; per la Wilier-Selle Italia attenzione invece a Edoardo Zardini e al ligure Luca Raggio, motivato dal corridore quasi in casa.

Come outsider segnaliamo Amaro Antunes e Michal Schlegel della CCC Sprandi, Iuri Filosi della Delko Marseille, il giovane e promettente Stefan De Bod della Dimension Data for Qhubeka, il basco Mikel Bizkarra della Euskadi-Murias, il russo Sergey Firsanov della Gazprom-Rusvelo che ha vinto il Giro dell’Appennino nel 2016, l’austriaco Stephan Rabitsch della Felbermayr ed anche quel Paolo Totò (Sangemini-MG.Kvis) che grazie al secondo posto al Trofeo Laigueglia e all’assenza qui di Moreno Moser parte come leader della neonata Challenge Regione Liguria.