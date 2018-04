Galdoune ritrova la vittoria nella Carpathian Couriers, sul podio Di Felice

Aveva già vinto l’anno scorso nella tappa conclusiva: Ahmed Amine Galdoune e la Delio Gallina ritrovano il successo nella Carpathian Couriers Race, corsa internazionale riservata agli under 23, Nella semitappa mattutina da Trstena a Jablonka di 72 km. Conclusione in volata e vittoria per il velocista marocchino, il quale precede nettamente Szymon Krawczyk, rappresentante della nazionale polacca, mentre terzo si classifica il suo compagno di squadra Francesco Di Felice, già vincitore ieri della volata di gruppo. Nono posto invece per Mattia Bais (Cycling Team Friuli).

Classifica immutata, con l’olandese Steinbusch che resta leader con 5″ su Sinschek e 8″ su Bax; Galdoune e Di Felice rispettivamente quarto e quinto a 31″ e 32″. Prevista una seconda semitappa di 106 km nel pomeriggio.