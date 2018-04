Massimo Orlandi vince la cronoscalata della Carpathian Couriers Race per appena un decimo

Vittoria italiana nella terza tappa della Carpathian Couriers Race, gara a tappe per la categoria Under23 che si disputa tra Polonia, Slovacchia e Ungheria. Inizialmente nella giornata di oggi era prevista una frazione in linea di 130 chilometri che però gli organizzatori sono stati costretti a cambiare in una dura cronoscalata di 2.5 chilometri a causa di problemi alle strade: a far segnare il miglior tempo è stato quindi Massimo Orlandi, 19enne del Cycling Team Friuli.

Orlandi ha concluso la propria prova in 7’42″122 ed è riuscito a precedere di poco più di un decimo di secondo il polacco Kamil Malecki: tra i due la differenza è stata di appena 142 millesimi di secondo, davvero un’inezia. Tempo quasi uguali anche per Marton Dina e Mattia Bais, in lotta per la terza posizione a 6″ da Orlandi: a prevalere per pochi decimi è stato l’unghese della Pannon, quarto posto quindi per l’italiano; in evidenza anche Alberto Giuriato, settimo a 11″.

L’olandese Sjoerd Bax, nono tempo oggi nella cronoscalata, ha mantenuto il primato nella classifica generale di questa Carpathian Couriers Race con 13″ di vantaggio su Mattia Bais.