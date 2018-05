Bagioli è irresistibile: tappa e generale al Toscana Terra di Ciclismo Eroica

2 Minuti per leggerlo

Non ce n’è per nessuno contro Andrea Bagioli (Team Colpack) al Toscana Terra di Ciclismo Eroica. Il giovane lombardo, chiamato a difendere la maglia di leader della classifica generale conquistata ieri, si è superato: infatti, oltre a riuscire a trattenere il simbolo del primato, ha anche vinto la tappa precedendo Michel Piccot (Biesse Carrera Gavardo) e Cristian Scaroni (Petroli Firenze Maserati Hopplà). Completano, invece, il podio finale dietro a Bagioli, Alexander Vlasov (in gara con la nazionale russa) e proprio Scaroni, il quale, nella frazione odierna, ha strappato il 3° posto al compagno di squadra Alessandro Monaco.

La corsa si è infiammata nel penultimo dei sei tratti di sterrato in programma nella tappa odierna. Scaroni è stato il primo a muoversi e inizialmente nessuno l’ha seguito. Il portacolori della Petroli Firenze, tuttavia, ha preso immediatamente un buon vantaggio sul gruppo degli inseguitori e questo ha costretto Andrea Bagioli, spaventato dall’idea di vedersi sfilare la maglia dal coraggioso rivale, a muoversi. Il lombardo è partito fortissimo e, in un primo momento, solo Vlasov è riuscito a tenergli la ruota. Dopodiché, al termine del tratto in sterrato, Piccot è riuscito a rientrare sui primi due della classifica generale.

Successivamente, nell’ultimo tratto in sterrato, Vlasov ha forato ed è stato così costretto a lasciar andare Bagioli e Piccot che, poco dopo, hanno ripreso anche Scaroni. Con quest’ultimo ormai in riserva la volata per la vittoria se la sono giocata Bagioli e Piccot, col primo che l’ha spuntata.

Dopo il 3° posto al Palio del Recioto e il 2° alla Liegi-Bastogne-Liegi sono arrivate, finalmente, le prime vittorie nella categoria per il giovane Bagioli; il quale, ad oggi, è probabilmente il miglior U23 primo anno non solo in Italia, ma anche al mondo.