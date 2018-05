Scaroni avanza: al Trofeo Monte Urano è il più forte di tutti

Secondo successo stagionale per una delle rivelazioni stagionali tra gli under 23: Cristian Scaroni, dopo aver vinto il Giro delle Balze ed essersi reso protagonista di tante ottime prove nelle recenti gare internazionali (ultimo il podio al Toscana Terra di Ciclismo), ha avuto la meglio nel Trofeo Comune di Monte Urano – Memorial Ippolito Matricardi, manifestazione quest’anno elevata al range di corsa nazionale. Sull’ascesa finale al centro dell’omonimo comune Fermano, Scaroni, in forza da quest’anno alla Petroli Firenze – Hopplà – Maserati ha semplicemente tolto i rivali di ruota, mettendo alle spalle un avversario coriaceo come Paolo Totò (Sangemini – Mg.kvis) e lo scalatore bergamasco Simone Ravanelli (Biesse – Gavardo).