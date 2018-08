Terzo successo stagionale per Filippo Fiorelli alla Coppa Bologna

Prosegue la buona stagione di Filippo Fiorelli, élite siciliano da quest’anno tra le fila della Gragnano Sporting Club. Dopo essersi sbloccato al Trofeo San Giovanni ed aver vinto il Trofeo Tosco-Umbro, Fiorelli va a segno per la prima volta in una gara nazionale, la prestigiosa Coppa Bologna di Montellese, con suggestivo finale nel velodromo locale. Battuti, nel finale della dura gara toscana, il colombiano Einer Augusto Rubio Reyes (Team Vejus) e Tommaso Fiaschi (Mastromarco).

Momenti di paura in partenza per Luca Covili, coinvolto in una brutta caduta e trasportato in ospedale dopo aver battuto la testa: è sotto osservazione ma le prime analisi sembrano escludere gravi problemi.