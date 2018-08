Vittoria Guazzini è la nuova campionessa del mondo juniores dell’Omnium

Arriva un’altra medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati del Mondo su Pista Juniores di Aigle, e ancora una volta la firma è del settore femminile: nella terza giornata di gare di questa rassegna iridata giovanile, la toscana Vittoria Guazzini ha conquistato il titolo mondiale dell’Omnium con una fantastica dimostrazione di forza. La Guazzini ha chiuso terza nello Scratch, poi ha vinto Tempo Race ed Eliminazione (nonostante una caduta) presentandosi in testa alla classifica nella Corsa a Punti finale dove ha allungato ulteriormente conquistando un giro di vantaggio: alle 142 punti per l’azzurra, 124 per la russa Daria Malkova, 117 per la polacca Marta Jaskulska. In questa gara l’Italia è imbattuta da tre edizioni: prima di Vittoria Guazzini avevano trionfato Letizia Paternoster nel 2017 ed Elisa Balsamo nel 2016.

Nella giornata odierna si segnala anche un gara di altissimi contenuti tecnici nell’Inseguimento Individuale maschile dove nel turno di Qualificazione il russo Lev Gonov ha stabilito il nuovo record del mondo di categoria sulla distanza dei 3000 metri: 3’11″143 è stato il tempo di Gonov che poi in finale, pur peggiorando il tempo, ha avuto la meglio sul britannico Ethan Vernon. Il bronzo è andato ancora alla Russia con Gleb Syritsa.

Nel programma erano prevista altre due finali oggi. Nella Corsa a Punti maschile vittoria dell’australiano Lucas Plapp che ha chiuso con dieci lunghezze di vantaggio sul polacco Filip Prokopyszyn, più staccato il danese Robin Juel Skivild che ha portato a casa il bronzo. Nel torneo della Velocità femminile vittoria della Germania con Lea Sophie Friedrich che in finale ha superato per 2-0 Jiafang Hu, bronzo alla Polonia con Nikola Sibiak; per l’Italia era in gara Giada Capobianchi che ha chiuso in decima posizione.