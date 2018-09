Dilettanti: Casarotto e Murgano i vincitori di giornata, Grodzicki torna alle gare

Doppio appuntamento in corse nazionali tra Lombardia e Toscana nella giornata odierna per i dilettanti italiani. A Gavardo, nel bresciano, la società locale ha organizzato il Trofeo Gs Gavardo, con arrivo su una rampa in salita che ha visto arrivare un gruppo compatto. Sulla difficile volata si è imposto, per la prima in questa stagione, il veneto Davide Casarotto della General Store Bottoli, già sul podio a Capodarco, il quale ha battuto in un appassionante testa a testa Davide Botta (Colpack). Terzo, e staccato di 3″, Enrico Salvador, a tenere alta la bandiera della squadra locale Biesse-Carrera Gavardo. Da sottolineare, sempre in quel di Gavardo, il rientro alle corse di Cezary Grodzicki dopo il terribile incidente accorso nel Toscana Terra di Ciclismo a fine aprile: l’atleta della Palazzago è stato anche nel vivo della prova, concludendo con un buon 18esimo posto.

In Toscana si è corso invece nel lucchese per il Trofeo Sc Corsanico, dove il promettente ligure Marco Murgano ha firmato il suo primo successo nella categoria, nonché la prima vittoria in linea stagionale della Maltinti Lampadari. Anticipati per 8″ i primi rivali, con l’élite Michael Delle Foglie (Team Cervelo) e Yuri Colonna (Petroli Firenze), vincente martedì a Cerreto Guidi, che si aggiudicano il podio.