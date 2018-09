Cronosquadre di apertura all’Okolo Jiznich Cech: la Lotto Soudal Under 23 beffa la Elkov

Con una breve cronometro a squadre a Jindřichův Hradec si è aperta l’edizione 2018 dell’Okolo Jiznich Cech o, con la dizione inglese, il Tour of South Bohemia. I soli 2.4 km del tracciato non hanno permesso di creare distacchi significativi. A vincere è stata la Lotto Soudal Under 23, con Stan Dewulf a passare per primo sul traguardo e, quindi, è il primo leader della cosa. Assieme a lui hanno pedalato Alex Colman, Sander De Pestel, Laurens Huys, Arne Marit e Aaron Van Poucke.

Seconda posizione per pochi centesimi per i cechi della Elkov-Author, mentre gli austriaci del Team Vorarlberg-Santic, per cui gareggia l’italiano Davide Orrico, sono terzi a 1″. Seguono a 4″ i polacchi della Wibatech Merx 7R e i neerlandesi del Vlasman CT. Quattordicesimo posto a 12″ per l’unica squadra italiana al via, vale a dire il Cycling Team Friuli.