Campionati Italiani su Pista, i risultati della seconda giornata

La seconda e ultima giornata dei Campionati italiani su pista in corso di svolgimento a Milano presso il Velodromo Vigorelli ha visto la disputa delle due Madison. In quella maschile il titolo è andato ai favoriti della vigilia Francesco Lamon e Michele Scartezzini, in gara con la casacca delle Fiamme Azzurre. La seconda piazza è stata per la coppia del Cycling Team Friuli composta da Matteo Donegà e Davide Viganò mentre il terzo posto è stato di Stefano Moro e Attilio Viviani.

Nella gara femminile lotta tutta interna in casa Valcar PBM: ad avere la meglio nel duello è stata la coppia Elisa Balsamo e Maria Giulia Confalonieri. Medaglia d’argento per Marta Cavalli e Chiara Consonni, mentre il bronzo va alle più esperte Simona Frapporti e Tatiana Guderzo.

Si è gareggiato anche nell’Omnium maschile juniores sfida a due per la medaglia d’oro: a prevalere è stato il padovano Davide Boscaro che ha preceduto il toscano Tommaso Nencini. Completa il podio il trentino Edoardo Zambanini.

Dopo le prove di endurance il Campionato italiano vivrà domani un nuovo appuntamento in diversa sede: nel velodromo di Busto Garolfo si svolgeranno i tornei del Keirin, della Velocità Individuale e del Km da fermo.