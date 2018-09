Dalia Muccioli vince la prima tappa del Giro delle Marche in Rosa

La prima edizione del Giro delle Marche in Rosa si apre con la vittoria della romagnola Dalia Muccioli della Valcar-PBM, al secondo successo in carriera con la maglia blu-fucsia dopo una tappa del Giro della Campania 2017. La frazione d’apertura di questa nuova gara a tappe del calendario nazionale portava le atlete da Amandola a Matelica per un totale di 102 chilometri e tre gran premi della montagna: molta selezione in gruppo e alla fine tre fuggitive si sono giocate il successo nel finale. Ad avere la meglio è stata Dalia Muccioli che nello sprint finale sul pavé ha staccato di 2″ Elisa Longo Borghini (Wiggle High5) e di 8″ Angelica Brogi (Aromitalia Vaiano).

A seguire quarto posto per l’ungherese Monika Kiraly (Michela Fanini) a 1’12”, poi Barbara Malcotti (Valcar) quinta a 1’15” e migliore delle juniores in gara; più staccate hanno completato la top10 Sofia Bertizzolo, Kseniia Tsymbaliuk, Beatrice Rossato, Lisa De Ranieri e Lara Vieceli.