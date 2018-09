Ciclismo Cup, le immagini della Coppa Agostoni e della Coppa Bernocchi in diretta su Cicloweb

1 Minuti per leggerlo

Dopo la pausa estiva torna sulla scena la Ciclismo Cup. E, con essa, torna il ciclismo in diretta su Cicloweb.it! Grazie alla partnership con PMG SPORT, società specializzata nella produzione e distribuzione globale di contenuti multimediali, sarà possibile vedere sul sito la Coppa Agostoni di sabato 15 e la Coppa Bernocchi di domenica 16 settembre. Per entrambe le prove la diretta inizierà alle 15.00.

Con questo finesettimana inizia un lungo mese con il ciclismo in Italia e la gran parte degli eventi sarà visibile su Cicloweb. Mercoledì 19 sarà il turno del Giro della Toscana, seguito giovedì 20 dalla Coppa Sabatini. Una nuova accoppiata per il seguente weekend, con il Memorial Pantani di sabato 22 e il Trofeo Matteotti di domenica 23. Le ultime tre prove della Ciclismo Cup verranno trasmesse in diretta e saranno il Giro dell’Emilia di sabato 6 ottobre, il GP Beghelli di domenica 7 ottobre e la Tre Valli Varesine di martedì 9 ottobre.