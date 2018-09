Svelato il calendario del Giro d’Italia Ciclocross 2018-2019: sei le tappe in calendario

L’ASD Romano Scotti ha presentato il calendario dell’edizione 2018-2019 del Giro d’Italia Ciclocross, in quella che sarà la decima volta in cui la rassegna itinerante sarà organizzata. Saranno sei le tappe in cui si svolgerà la corsa, con una presenza radicata in quattro regioni.

Il primo appuntamento è per il 7 ottobre a Senigallia, nelle Marche. Dopo il debutto anconetano spazio ad una doppia tappa friulana in provincia di Udine: il 14 ottobre toccherà a Forni Avoltri (nella località Piani di Luzza), il 28 ottobre si scenderà sulla costa a Lignano Sabbiadoro. Una sola prova a novembre, esattamente il giorno 11, nella laziale Ferentino in provincia di Frosinone. Il 9 dicembre la novità di Succivo, località del casertano. Dopo la tappa campana la chiusura sarà nel Lazio, nel tradizionale tracciato dell’Ippodromo delle Capannelle a Roma per il 6 gennaio.