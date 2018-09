Coppa Sabatini, nella nazionale conferme per Capecchi, Fabbro e Ficara

Convocazioni per metà identiche rispetto a quelle del giorno precedente. La nazionale italiana che sarà in gara giovedì 20 settembre alla Coppa Sabatini non si discosta eccessivamente da quella che, 24 ore, prima prenderà parte dal Giro della Toscana. Il responsabile delle nazionali Davide Cassani ha infatti confermato i tre élite già chiamati per la gara di domani, vale a dire Eros Capecchi (Quick Step Floors), Matteo Fabbro (Team Katusha Alpecin) e Pierpaolo Ficara (Amore&Vita-Prodir).

Dal canto suo il commissario tecnico della categoria under 23 Marino Amadori ha aggiunto quattro nomi, di cui solo uno, vale a dire Cristian Scaroni (Petroli Firenze Hopplà Maserati), già impegnato mercoledì. A completare la selezione sono Davide Casarotto (General Store Bottoli), Alexander Konychev (Petroli Firenze Hopplà Maserati) e Samuele Zambelli (Iseo Serrature).