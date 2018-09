Peter Schulting vince la 4a tappa del Turul Romaniei, terzo Filippo Ferronato

1 Minuti per leggerlo

Il 31enne Peter Schulting ha messo a segno la sua seconda vittoria di tappa in questa edizione del Turul Romaniei, il Giro di Romania: il corridore della Monkey Town, che già si era imposto nella prima frazione, ha tagliato per primo il traguardo della Buzau-Targoviste di 124.7 chilometri. Schulting è stato protagonista di una fuga esaltante, prima in compagni di altri sei corridori e poi da solo negli ultimi 45 chilometri: il corridore olandese è arrivato ad avere due minuti e mezzo di vantaggio e quindi la maglia di leader virtuale, ma nel finale il gruppo s’è scatenato al suo inseguimento e ha chiuso con soli 7″ di ritardo.

Il turco Onur Balkan ha chiuso secondo con Filippo Ferronato (Cycling Team Friuli) terzo. Il romeno Serghei Tvetcov ha salvato il primo posto in classifica generale, ma gli abbuoni ai traguardi volanti hanno consentito al polacco Mateusz Grabis di salire in seconda posizione a 20″ dal primato.