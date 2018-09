Mondiale a crono under 23, Bjerg conferma il titolo. Affini chiude quarto

La cronometro individuale della categoria under 23 ai Campionati del Mondo di Innsbruck ha visto, per la terza volta in quattro anni, il successo di un atleta danese. E per il secondo anno consecutivo ad esultare è Mikkel Bjerg: il portentoso cronoman, dopo la sorpresa di Bergen, aveva oggi i favori del pronostico e si è espresso alla grandissima. Sui 27.7 km della gara tirolese lo scandinavo ha chiuso in 32’31”, a oltre 51 km/h di media.

Seconda posizione al belga Brent Van Moer, riuscito a eccellere nella seconda parte: per lui un ritardo di 34″. Medaglia di bronzo a 39″ per il danese Mathias Norsgaard Jørgensen. Per quanto riguarda l’Italia, quarto posto a 45″ per Edoardo Affini: il mantovano, partito forte, è calato alla distanza, ottenendo comunque un risultato ragguardevole considerata l’impegnativa stagione da lui vissuta.

Seguono il britannico Ethan Hayter a 46″, il norvegese Tobias Foss a 51″, lo statunitense Brandon McNulty a 53″, il sudafricano Stefan De Bod a 1′, un eccellente Matteo Sobrero a 1’02” e l’australiano Callum Scotson a 1’02”. Trentaseiesimo posto a 1’54” per Alexander Konychev.

A seguire la cronaca completa