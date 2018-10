Battistella è il migliore a San Daniele, battuti Rocchetti e Casarotto

Si è disputata oggi a San Daniele del Friuli l’edizione numero 81 della Coppa Città di San Daniele, con i corridori impegnati in un tracciato ondulato da ripetere nove volte per complessivi 149.2 km. L’azione buona si forma a circa 50 km dalla conclusione: Davide Casarotto (General Store Bottoli) scatta in maniera decisa e su di lui si riportano solamente Samuele Battistella (Zalf Euromobil Désirée Fior) e Filippo Rocchetti (Team Colpack).

I tre proseguono di comune accordo e vanno a giocarsi il successo sulla rampa finale: a prevalere in maniera netta è Samuele Battistella. Per il vicentino si tratta della sesta affermazione stagionale. Seconda piazza per Filippo Rocchetti, terza per Davide Casarotto.

Ritardo di 1’47” per Daniel Smarzaro (General Store Bottoli), Christian Scaroni (Petroli Firenze Hopplà Maserati) e Filippo Fiorelli (Gragnano), di 1’49” per Andrea Bagioli (Team Colpack), Simone Zandomeneghi (Iseo Serrature Rime) e Umberto Marengo (Viris Vigevano). Completa la top 10 a 1’59” Giacomo Zilio.