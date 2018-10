Aggiornamento sulle condizioni di Michael Antonelli: il giovane è stato trasferito ad Imola

A quasi due mesi di distanza dall’incidente che lo ha visto coinvolto alla Firenze-Viareggio, la situazione di Michael Antonelli rimane stabile. Come informa il suo team, la Mastromarco Sensi Nibali, il giovane continua a rimanere in coma e a lottare per la vita ma le sue condizioni, pur permanendo nella loro gravità, si sono stabilizzate.

Nella giornata di ieri il giovane, grazie all’utilizzo di un’ambulanza speciale, è stato trasferito dall’Ospedale Careggi di Firenze, in cui era ricoverato sin dal 15 agosto, all’Istituto Montecatone di Imola, struttura specializzata nella riabilitazione intensiva delle persone colpite da lesioni midollari e nella riabilitazione delle lesioni cerebrali acquisite.

Queste le parole del direttore sportivo Gabriele Balducci: «A nome della famiglia di Michael e della nostra squadra ringraziamo ufficialmente tutto lo staff medico e sanitario dell’Ospedale Careggi che in queste settimane si è adoperato dando il massimo. Ora Michael, che in tutti questi giorni ha dimostrato di avere la forza di un leone, è chiamato a continuare la lotta per il suo risveglio e l’Istituto di Montecatone è una delle eccellenze per affrontare situazioni come la sua. Sappiamo che il quadro clinico generale rimane molto grave e complesso, ma dobbiamo continuare a lottare e sperare. Inoltre questo trasferimento dalla Toscana all’Emilia-Romagna ha permesso un avvicinamento a casa per Michael e la sua famiglia, che ricordiamo sono di San Marino, ma noi come squadra non smetteremo mai di fargli sentire la nostra vicinanza in ogni modo possibile».