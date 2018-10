Giacomo Garavaglia trova la vittoria al Gp Ezio Del Rosso

Battute finali della stagione in Toscana, dove tra il Gp Ezio del Rosso odierno e la Coppa del Mobilio di Ponsacco martedì si correranno gli ultimi appuntamenti. Trova un ulteriore successo la Petroli Firenze Hopplà Maserati, con uno dei suoi uomini più affidabili, Giacomo Garavaglia. Il lombardo è andato in fuga con altri 4 corridori sulla salita di Goraiolo, andando poi a vincere allo sprint a Monsummano Terme: battuti la matricola Giovanni Aleotti (Ct Friuli), il perugino Michele Corradini (Mastromarco), il sudafricano Stefan De Bod (Dimension Data For Qhubeka) ed il vincitore del Giro delle Valli Aretine Leonardo Tortomasi (Pol. Tripetetolo). Per Garavaglia è il secondo successo stagionale, il numero 33 per la Hopplà Petroli Firenze che risulterà a fine stagione la squadra più titolate di tutte.