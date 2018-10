La Japan Cup sarà l’ultima gara della carriera di Didier. E si ritira anche Watson

In un’intervista al giornale lussemburghese Le Quotidien Laurent Didier ufficializza il ritiro dalle competizioni dopo la Japan Cup di domenica. Il trentaquattrenne era dal 2012 parte integrante della Trek-Segafredo, dopo un precedente biennio alla Saxo Bank. Complice anche la diminuzione del budget del team statunitense, Didier non ha ricevuto un’offerta di rinnovo, così come altre squadre non si sono mostrate interessate alle sue prestazioni. Tre le vittorie tra i pro’, ossia il titolo nazionale in linea 2012, il titolo nazionale a cronometro 2014 e una tappa all’USA Pro Challenge 2014.

Fine della carriera anche per Calvin Watson: il venticinquenne australiano, visto nel 2014 e nel 2015 con la Trek, nell’ultimo biennio è stato tesserato per la Aqua Blue Sport dove ha faticato oltremodo, non entrando mai tra i migliori trenta. I migliori risultati li ha ottenuti nel 2012, da under 23, nelle gare italiane: si contano il quarto posto al Giro del Friuli Venezia Giulia dietro a Rosa, Jungels e Zardini e gli ottavi posti al Trofeo San Vendemiano e al Trofeo De Gasperi.