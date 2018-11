Giro d’Italia Ciclocross, la quinta tappa si sposta in Puglia a Gallipoli

Cambio di programma per quanto riguarda la quinta tappa del Giro d’Italia Ciclocross 2018/2019 inizialmente prevista a Succivo, in provincia di Caserta, per il prossimo 2 dicembre: i danni causati dalla recente ondata di maltempo hanno infatti costretto gli organizzatori a trovare una nuova sede per le gare. La tappa si disputerà sempre il 2 dicembre, ma dalla Campania si sposterà in Puglia, e più precisamente a Gallipoli (LE) nella cornice dell’Ecoresort Le Sirenè-Caroli Hotels. Dopo le prime tre tappe delle sei complessive, in maglia rosa ci sono Antonio Folcarelli tra gli uomini, Sara Casasola tra le donne e Davide Toneatti tra gli juniores.