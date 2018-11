Prime due mosse per la D’Amico Utensilnord: arrivano i giovani Kanaka e Tapia

1 Minuti per leggerlo

Il 2018 è stato il quinto anno in gruppo per la D’Amico Utensilnord, formazione Continental marchigiana. Quest’anno, a livello UCI, è giunto un terzo posto di tappa con Emanuele Onesti alla Oberösterreichrundfahrt mentre sono stati tre i successi nel calendario dilettantistico italiano, tutti in gare estive.

La formazione gestita da Ivan De Paolis ha iniziato a programmare il futuro e ha deciso di puntare su due giovani corridori stranieri che si sono messi in evidenza tra gli juniores nelle gare del Belpaese pur avendo disputato un numero ristretto di appuntamenti. Dall’Ucraina giunge Marian Kanaka, attivo anche su pista, mentre dall’Argentina, a far compagnia al riconfermato Franco Orocito, proviene Yamil Tapia, vincitore quest’anno in Abruzzo del Trofeo Santi Martiri.