Giro Rosa, le prime voce parlano di un arrivo in salita sul Gavia nel 2019

Con accade per tutte le corse a tappe più prestigiose, anche per quanto riguarda il Giro Rosa iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul percorso della prossima edizione che si disputerà dal 5 al 14 luglio 2019. Un articolo di Tuttobiciweb, poi rilanciato anche sulle pagine ufficiali della corsa, ha infatti annunciato che il prossimo anno nella più importante gara a tappe del ciclismo femminile ci sarà anche un arrivo in salita sul Passo Gavia, oltre ad una cronometro a squadre sulle strade di Fausto Coppi.

In precedenza, altre voci avevano ipotizzato un Giro Rosa tutte concentrato nelle regioni settentrionali con passaggio sul temutissimo Monte Crostis in Friuli come giudice finale della corsa ed una difficile cronometro individuale in Valtellina tra Chiuro e Teglio.